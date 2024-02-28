Участники съезда депутатов в Приднестровье выразили поддержку миротворцам РФ на Днестре

Миротворческая операция должна продолжаться вплоть до окончательного и справедливого урегулирования конфликта, говорится в их заявлении

КИШИНЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Участники съезда депутатов всех уровней в непризнанном Приднестровье выразили поддержку миротворческой операции на Днестре под эгидой РФ. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам съезда.

"Подчеркиваем непреложную важность миротворческой миссии на Днестре, имеющей огромную поддержку населения не только Приднестровья, но и соседней Молдовы. Миротворческая операция должна продолжаться вплоть до окончательного и справедливого урегулирования конфликта, невзирая на любые политические демарши Молдовы и попытки разрушить базовое мирное соглашение от 21 июля 1992 года", - говорится в документе.

В нем отмечается, что виновные в вооруженной агрессии, которая привела к гибели мирных жителей, до сих пор не понесли ответственность. "Отстояв право на возможность самостоятельно определять собственное будущее, Приднестровье продолжит добиваться политико-правовой оценки бесчеловечной военной агрессии со стороны Молдовы с целью международного осуждения и получения гарантий недопущения повторения подобных преступлений в будущем", - заявили делегаты.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий на Днестре после подписания с Молдавией в 1992 году соглашения о мирном урегулировании приднестровского конфликта. Это позволило остановить боевые действия между молдавской полицией и приднестровским ополчением. В настоящее время российские военные поддерживают мир в регионе вместе с голубыми касками Молдавии и Приднестровья.

В регионе также находится Оперативная группа российских войск (ОГРВ) численностью около 1 тыс. солдат и офицеров. В ее задачу входит охрана складов, где хранится свыше 20 тыс. тонн боеприпасов после вывода советских войск из европейских стран. Начавшиеся в 2001 году утилизация и вывоз были заблокированы в 2004 году после обострения отношений между двумя берегами Днестра. Коме того, ОГРВ оказывает поддержку миротворцам, которые фактически оказались в блокаде после того, как Украина с 2015 года перекрыла пути их снабжения по своей территории.

Кишинев не только настаивает на выводе ОГРВ, но и предлагает заменить миротворцев на гражданскую миссию с международным мандатом. Однако в Тирасполе напоминают, что подобная миссия в 1992 году не смогла предотвратить боевые столкновения, в результате которых погибли больше тысячи человек, десятки тысяч были ранены.