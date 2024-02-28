Глава ЕК заявила о планах ЕС создать центр военных инновационных технологий в Киеве

Там будут изучать и использовать опыт боевых действий на Украине в военных разработках, отметила Урсула фон дер Ляйен

БРЮССЕЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Евросоюз создаст центр военных инновационных технологий в Киеве для изучения и использования опыта боевых действий на Украине в военных разработках. Об этом говорится в распространенном пресс-службой Еврокомиссии (ЕК) заявлении главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

"Мы создадим центр оборонных инноваций в Киеве. Это еще больше приблизит Украину к Европе и позволит всем странам ЕС использовать опыт, полученный на поле боя на Украине, для промышленных разработок", - заявила фон дер Ляйен.