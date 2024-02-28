Прокуратура Молдавии оспорит оправдательный приговор бывшему генпрокурору Стояногло

Он был отстранен от должности в октябре 2021 года в рекордно короткие сроки и на основании, которые не были доказаны

КИШИНЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Оправдательный приговор бывшему генеральному прокурору Молдавии Александру Стояногло по делу о превышении служебных полномочий, вынесенный в среду районным судом Кишинева, будет оспорен. Об этом сообщили журналистам в Прокуратуре по борьбе с коррупцией Молдавии.

"Приговор будет обжалован в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней", - сказали в пресс-службе ведомства.

Стояногло был отстранен от должности в октябре 2021 года в рекордно короткие сроки и на основании, которые не были доказаны до сих пор. Поводом стали публикации в СМИ десятилетней давности, представленные депутатом от правящей Партии действия и солидарности. Бывший генпрокурор назвал свое дело политическим. Он заявил, что президент Молдавии Майя Санду требовала от него открыть уголовные дела на лидеров крупнейших оппозиционных партий и заинтересована в установлении контроля над Генпрокуратурой.

После своей отставки Стояногло обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который признал, что отстранение проходило с нарушениями, чиновник был лишен права на защиту в суде. После этого адвокаты Стояногло оспорили отставку в районном суде Кишинева. Они уточнили, что в ЕСПЧ было направлено еще одно обращение. Оно касается злоупотреблений при аресте, который, по словам адвокатов, основывался на сфальсифицированных данных. Тем не менее спустя год после отставки Санду подписала указ об увольнении Стояногло.