В Сенегале часть оппозиции высказалась против проведения выборов 2 июня

Один из лидеров оппозиционной коалиции Диомайе Амаду Ба назвал это предложение абсолютно незаконным и не подлежащим обсуждению

ПРЕТОРИЯ, 28 февраля. /ТАСС/. Влиятельная часть оппозиции Сенегала отвергла решение общенационального диалога провести президентские выборы 2 июня и дать право действующему главе государства Маки Салю выполнять свои обязанности после истечения 2 апреля его мандата. Об этом сообщила радиостанция RFI.

"Предложение абсолютно незаконное и не подлежит обсуждению, - заявил Амаду Ба, один из лидеров оппозиционной коалиции Диомайе, которая поддерживает находящегося в тюрьме кандидата на президентских выборах Бассиру Диомайе Файе. - Саль не может находиться у власти за пределами своего срока президентских полномочий". Находящийся под домашним арестом лидер оппозиции Усман Сонко призвал своих сторонников голосовать на президентских выборах за Диомайе. Сам Сонко не может сейчас избираться из-за ограничений в связи с 6-месячным тюремным сроком, а Диомайе сохранил эту возможность несмотря на нынешнее заключение.

3 февраля в телеобращении к нации Саль объявил, что переносит президентские выборы из-за "неразберихи с кандидатами". Парламент Сенегала одобрил перенос президентских выборов с 25 февраля на 15 декабря и продлил полномочия действующего президента. На заседании 15 февраля Конституционный совет (КС) признал незаконными эти решения и отменил их. Он призвал власти как можно скорее провести в стране президентские выборы. Также КС указал, что полномочия действующего президента после 2 апреля не могут быть продлены актом парламента.

Глава государства и парламент объявили, что признают решения КС. 20 февраля КС обновил список кандидатов на президентских выборах, в котором фигурируют 19 человек. 23 февраля Саль в публичном выступлении дал гарантии, что его мандат на посту главы государства будет завершен 2 апреля. По инициативе Саля 26 - 27 февраля состоялся общенациональный диалог, который постановил провести выборы 2 июня и продлить полномочия Саля до избрания нового главы государства и введения его в должность. Эти решения еще требуют одобрения совета министров и КС. Оппозиция настаивает, что выборы должны состояться до 2 апреля.