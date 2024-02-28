Эрдоган заявил о разработке с ООН плана обеспечения безопасности судов в Черном море

Президент Турции обратил внимание на необходимость такого нормативного акта

АНКАРА, 28 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара вместе с ООН разрабатывает нормативную базу для обеспечения безопасности коммерческого судоходства в Черном море.

"Необходим нормативный акт, который обеспечит безопасность мореплавания коммерческих судов в Черном море. В этом контексте мы продолжаем наши контакты в сотрудничестве с ООН для разработки нового регламента, который будет включать обязательства по безопасности в Черном море", - сказал он в видеообращении к участникам прошедшего в Албании саммита Украина - Юго-Восточная Европа.