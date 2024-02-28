На Кипре обжаловали решение суда об отказе в экстрадиции в США россиянина Петрова

Он обвиняется американскими правоохранительными органами в незаконном экспорте в РФ микроэлектроники

НИКОСИЯ, 28 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Кипра обжаловала решение окружного суда города Ларнака об отказе в экстрадиции в США россиянина Артура Петрова, обвиняемого американскими правоохранительными органами в незаконном экспорте в РФ микроэлектроники. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС представитель кипрской адвокатской конторы "Илиас Стефану", защищающей гражданина РФ, после заседания Апелляционного суда, где в настоящее время рассматривается дело.

"Прокуратура Кипра, как и ожидалось, обжаловала решение окружного суда. Судьи Апелляционного суда в составе трех человек постановили, что до вынесения окончательного решения Петров будет находиться в тюрьме", - сказала адвокат, добавив, что никаких новых улик, обосновывающих запрос американских властей об экстрадиции россиянина в США, представлено не было.

26 января окружной суд Ларнаки принял решение отказать в экстрадиции Петрова, который был арестован на Кипре в августе прошлого года по запросу американских правоохранительных органов. Как пояснил сам россиянин, "в ходе процесса судом были выявлены нарушения".

Петров, имеющий также гражданство ФРГ, был арестован на Кипре 26 августа 2023 года по запросу Вашингтона в связи с обвинениями в незаконном экспорте в РФ произведенной в Соединенных Штатах микроэлектроники. По версии Минюста США, 34-летний россиянин, "предположительно, был членом сети", которая после начала СВО осуществила для российской компании "незаконный экспорт большого объема микроэлектронного оборудования". В министерстве утверждали, что эта деятельность велась в обход американских ограничений на поставки в Россию определенных видов высокотехнологичного оборудования. Петров с самого начала заявлял, что считает свое дело политически мотивированным.

Петров был включен в обнародованный в ноябре прошлого года санкционный список США. Соединенные Штаты ввели 2 ноября санкции в отношении более чем 200 физических и юридических лиц, главным образом в России. По утверждению Вашингтона, данные ограничительные меры направлены против российского оборонно-промышленного комплекса, энергетического сектора, горнорудной промышленности, а также нацелены на пресечение поддержки специальной военной операции на Украине и обхода ранее примененных Западом в отношении Москвы санкций.