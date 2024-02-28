Посол Пакистана в Москве рассчитывает, что РФ поддержит заявку страны в БРИКС

Мухаммад Халид Джамали отметил, что политическое сотрудничество Пакистана и России находится "на отличном уровне"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Пакистан хочет присоединиться к БРИКС и надеется, что Россия в качестве председателя поддержит заявку Исламабада на присоединение к объединению. Об этом посол Пакистана в России Мухаммад Халид Джамали заявил в видеообращении, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"В этом году Россия является председателем БРИКС, и мы рассчитываем на ее поддержку для вступления в БРИКС. Надеемся, что Россия поддержит нас, наше членство", - сказал он.

Посол отметил, что политическое сотрудничество Пакистана и России находится "на отличном уровне". "Это признал даже президент [России Владимир] Путин", - добавил он.

В этой связи дипломат подчеркнул, что торговый оборот между странами уже превысил планку в миллиард долларов, но Москва и Исламабад "пытаются сделать его больше и больше". "В этом контексте я должен сказать вам, что впервые в истории Пакистан получил сырую нефть из России. И мы продолжаем применять этот поэтапный подход", - отметил он. "Сотрудничество, на мой взгляд, на данный момент отличное", - подытожил пакистанский посол.

Председательство в объединении БРИКС перешло к России с 1 января 2024 года, оно продлится до конца года и включает в себя более 200 мероприятий, которые имеют широкую тематику. Главным событием председательства станет саммит глав государств БРИКС в октябре 2024 года в Казани.