В Кишиневе назвали заявления съезда депутатов Приднестровья пропагандистскими

Правительство Молдавии отвергло итоговую резолюцию съезда, заявил вице-премьер Олег Серебрян

КИШИНЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Правительство Молдавии отвергло итоговую резолюцию съезда депутатов всех уровней в непризнанном Приднестровье, в которой говорилось о давлении со стороны Кишинева, а также прозвучал призыв о помощи к международному сообществу и России. Соответствующее заявление вице-премьера Молдавии Олега Серебряна опубликовано в Telegram-канале пресс-службы молдавского бюро по реинтеграции.

"Правительство Молдавии, бюро по реинтеграции отвергают пропагандистские заявления, исходящие из Тирасполя. Мы напоминаем, что приднестровский регион пользуется преимуществами политики в духе мира, безопасности и экономической интеграции с Евросоюзом, которые продвигает Кишинев", - сказал Серебрян.

На съезде, инициатором которого выступил президент Приднестровья Вадим Красносельский, говорилось, что об экономическом и дипломатическом давлении со стороны Молдавии. В итоговой резолюции делегаты рекомендовали властям обратиться за помощью к международному сообществу, а также к России.

Отношения между Кишиневом и Тирасполем начали постепенно ухудшаться с 2020 года после избрания президентом Молдавии Майи Санду, которая сделала ряд жестких заявлений в адрес Тирасполя и отказалась встречаться с Красносельским. Ситуация обострилась с начала этого года после решения властей Молдавии взимать пошлины и товаров, следующих в Приднестровье через территорию республики. После того как Украина закрыла приднестровский участок границы с Молдавией в 2022 году, товары в Приднестровье могут поступать только через контролируемую Кишиневом территорию. Тирасполь обвинил Кишинев в использовании уязвимого положения Приднестровья.