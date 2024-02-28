Пашинян: у российских пограничников нет мандата на присутствие на участке Неркин-Ханд

Премьер-министр Армении отметил, что "если это означает, что российские пограничники в этой зоне не могут осуществлять деятельность, направленную на безопасность, то нам необходимо сделать из этого соответствующие выводы"

ЕРЕВАН, 28 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у российских пограничников нет мандата на присутствие на участке Неркин-Ханд Сюникской области. Соответствующее заявление он сделал в ходе парламентского часа, отвечая на вопрос одного из депутатов.

"Касательно данной ситуации, я могу сказать, что у российских пограничников нет ни, мандата, ни договора. И если это означает, что российские пограничники в этой зоне не могут осуществлять деятельность, направленную на безопасность, то нам необходимо сделать из этого соответствующие выводы", - сказал Пашинян.

13 февраля Минобороны Армении сообщило о вооруженном инциденте на границе с Азербайджаном. В результате погибли четверо армянских военных, один получил ранение.