Минск одобрил проект документа с РФ об электронной подписи в трансграничном взаимодействии

На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено министерство связи и информатизации республики

МИНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом одобрил проект соглашения с Россией о порядке признания электронной подписи при трансграничном электронном взаимодействии. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

В сообщении отмечается, что Лукашенко "одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект межправительственного соглашения Беларуси и России о порядке признания электронной подписи (электронной цифровой подписи) в электронном документе при трансграничном электронном взаимодействии".

В пресс-службе добавили, что на проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено министерство связи и информатизации республики.