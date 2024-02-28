В Канаде намерены продолжить повышать военные расходы для достижения стандартов НАТО

Все решения Оттавы о военных расходах будут изложены в проекте бюджета на 2024-2025 фискальный год министра финансов Христи Фриланд, который она представит на рассмотрение парламента в ходе весенней сессии

ОТТАВА, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Канады намерены продолжать повышать военные расходы, чтобы соответствовать стандартам НАТО. Об этом заявила журналистам председатель Совета казначейства Канады Анита Ананд.

"Наши расходы на оборону увеличились, как вы знаете, на 70% (ранее Оттава приняла решение к 2027 году увеличить затраты на оборону на 70% - прим. ТАСС), - сказала Ананд, отвечая на вопрос о том, когда Канада выйдет на уровень оборонных расходов в 2% от ВВП, как того требуют стандарты НАТО. - И мы продолжим тратить на оборону".

Глава Совета казначейства не стала вдаваться в подробности, добавив лишь, что все решения Оттавы о военных расходах "будут подробно изложены в [проекте] бюджета [на 2024-2025 фискальный год] министра финансов [Христи Фриланд], который она представит на рассмотрение [парламента] в ходе этой [весенней] сессии". Фискальный год в Канаде традиционно начинается 1 апреля.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо также не ответил на вопрос, когда Оттава начнет тратить 2% ВВП страны на оборону.

14 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что европейские страны НАТО и Канада увеличили свои военные расходы с 2014 года на $600 млрд, рост этих расходов за последний год составил, по его словам, рекордные 11%. Столтенберг также выразил уверенность, что не менее "18 союзников достигнут 2% ВВП в этом году, это еще один рекорд".

Ранее сообщалось, что к 2027 году Оттава намерена тратить на оборону только примерно 1,5% ВВП, несмотря на требование НАТО о выделении 2% ВВП.