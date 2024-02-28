Польша закупит у США интегрированную систему управления ПВО и ПРО на $2,5 млрд

Реализация договоренности запланирована на 2024-2031 годы

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Польши закупят у США интегрированную систему управления боевого управления средствами противовоздушной и противоракетной обороны IBCS. Об этом сообщило министерство обороны республики.

"В четверг, 29 февраля, в 14:00 (16:00 мск - прим. ТАСС) в департаменте международного сотрудничества Министерства национальной обороны [Польши] Владислав Косиняк-Камыш, вице-премьер и министр национальной обороны, и Павел Бейда, статс-секретарь министерства, примут участие в церемонии подписания контракта на приобретение интегрированной системы управления средствами противовоздушной и противоракетной обороны IBCS", - написано на портале ведомства. Американское оборудование будет использоваться для польской ПРО Wisla и ПВО Narew, его стоимость составит $2,53 млрд. Реализация договоренности запланирована на 2024-2031 годы.

В 2018 году Польша подписала с США контракт на приобретение американской системы Patriot для создающейся национальной системы ПРО Wisla. Две фазы этой программы предусматривают приобретение Польшей 16 пусковых установок, 208 ракет, 4 радиолокационных станций с радарами. США также согласились, чтобы польские комплексы были интегрированы с системой IBCS, предусматривающей создание автоматизированной системы управления войсками на поле боя.