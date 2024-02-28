Сийярто заявил, что Венгрия и Италия не планируют направлять войска на Украину

Такой шаг создаст угрозу третьей мировой войны, отметил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии

БУДАПЕШТ, 28 февраля. /ТАСС/. Венгрия и Италия не планируют направлять на Украину свои войска и считают, что такой шаг создаст угрозу третьей мировой войны. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи в Риме с вице-премьером, главой МИД Италии Антонио Таяни.

"Мы рассмотрели с моим коллегой Антонио Таяни военную ситуацию на Украине и согласились, что если европейские страны направят свои войска на Украину, то это будет чревато началом третьей мировой войны. Поэтому правительства обеих стран занимают ясную и твердую позицию: мы не будем посылать войска на Украину", - написал Сийярто на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Возможность отправки сухопутных войск западных стран на Украину обсуждалась 26 февраля на конференции в Париже, однако ее участники не пришли к согласию по этому вопросу. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на пресс-конференции по итогам встречи, что сейчас консенсуса нет, но "с течением времени ничего исключать нельзя".

В конференции приняли участие канцлер Германии Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министры около 20 стран ЕС. Соединенные Штаты на встрече представлял помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, а Великобританию - глава МИД Дэвид Кэмерон.

27 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет планов направления войск на Украину. С аналогичными заявлениями выступили главы правительств ФРГ, Чехии, Польши, Швеции. Сийярто также заявил еще 27 февраля, что Венгрия ни при каких обстоятельствах не направит свои войска для участия в военном конфликте на Украине.