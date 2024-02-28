Пентагон заявил, что из-за СВО часть генералитета думает о конце превосходства в воздухе

Начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Оллвин уточнил, что сам он не вполне разделяет такие заключения

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Ход специальной военной операции (СВО) России на Украине заставляет часть американского генералитета говорить о том, что эпоха обеспечения превосходства в воздухе ушла в прошлое. Об этом сообщил начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Оллвин, уточнив, что сам он не вполне разделяет такие заключения.

"С одной стороны [Вооруженных] сил [США] вывод был такой: ну, видимо, превосходства в воздухе больше не будет, так что нам надо привыкать к тому, чтобы сражаться в условиях его отсутствия", - заявил Оллвин, комментируя ход СВО на семинаре в Институте Брукингса. Он не пояснил, какой вид или какие виды Вооруженных сил США пришли к обозначенному выводу. "Я вынес противоположный урок. Мой урок следующий: вот что происходит, если не обеспечить превосходство в воздухе. Неужели мы хотим этого? Так сказать, Первой мировой войны в стиле XXI века? Мне это показывает, что воздушная мощь столь же важна, как и прежде", - сказал генерал.

При этом он, по сути, признал, что обеспечение превосходства в воздухе на постоянной основе теперь практически невозможно. С точки зрения Оллвина, ВВС США нужно будет применять "пульсирующее" превосходство в воздухе, обеспечивая его в какие-то конкретно взятые промежутки времени для решения более широких задач в тех или иных операциях. "Когда мы говорим об этом: можем ли мы ожидать обеспечения превосходства в воздухе таким же образом, как раньше? Или будет, так сказать, <...> "пульсирующее", синхронизированное [превосходство]? Чтобы добиться того типа превосходства, которое следует обеспечивать в условиях все более серьезной радиоэлектронной борьбы, которой не было еще два года назад и которая есть сейчас", - отметил начштаба.

"Это сдвиг по сравнению с тем, чтобы говорить: "Прежде всего мы установим и будем поддерживать превосходство в воздухе, чтобы нам не приходилось беспокоиться на этот счет и мы могли заниматься остальными операциями, <...> когда захотим и так долго, как захотим", - подчеркнул Оллвин. По его словам, не обязательно обеспечивать превосходство в воздухе на "все время". "Дело в лучшей синхронизации [действий всех видов ВС]", - убежден генерал.

"Это показывает, что нам нужно адаптировать свое мышление, касающееся базовых функций и потенциала боевых частей. Базовые функции все еще определены верно. Вопрос в том, как мы поступаем с тем, что узнаем об инновациях, адаптировании. Мы должны быть подвижными на уровне предприятия (то есть ВВС в целом - прим. ТАСС), чтобы гарантировать наличие превосходства в воздухе, обеспечивать все то, что должна давать [другим видам ВС США] воздушная мощь", - добавил Оллвин.