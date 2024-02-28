Премьер Франции пояснил, какие именно военные могли бы быть отправлены на Украину

При этом, по мнению Габриэля Атталя, заявление президента Эмманюэля Макрона, не исключившего возможность отправки в будущем сухопутных сил на Украину, нельзя назвать объявлением о каких-либо действиях

ПАРИЖ, 28 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь пояснил, какие категории французских военнослужащих могли бы быть направлены на Украину в случае принятия такого решения.

"Что касается французских солдат, речь может идти о военных [которые могли бы быть задействованы] для проведения обучения, обеспечения противовоздушной обороны или защиты ряда границ", - сказал глава правительства, отвечая на вопросы членов Сената (верхней палаты парламента республики).

При этом, по мнению Атталя, заявление президента Франции Эмманюэля Макрона, не исключившего возможность отправки в будущем сухопутных сил на Украину, нельзя назвать объявлением о каких-либо действиях. "Из-за некоторых комментариев может создаться ощущение, будто президент о чем-то объявил. Но нет, - отметил Атталь. - Он отказался исключить какие-либо перспективы".

По словам главы кабмина, формат помощи Украине, который действует сегодня, в 2022 году исключался многими партнерами Франции. "Два года назад многие не допускали возможность следования той модели помощи, которая действует сегодня. Я помню, как в начале конфликта многие официальные лица, в том числе в союзных странах, исключали, что мы будем поддерживать Украину с помощью ракет и танков. В свое время мы говорили в основном о спальных мешках и биноклях", - сказал Атталь.

Заявление Макрона

Возможность отправки сухопутных войск западных стран на Украину обсуждалась 26 февраля на конференции в Париже, однако ее участники не пришли к согласию по этому вопросу. Президент Франции заявил на пресс-конференции по итогам встречи, что сейчас консенсуса нет, но "с течением времени ничего исключать нельзя".

В конференции приняли участие канцлер Германии Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министры около 20 стран ЕС. Соединенные Штаты на встрече представлял помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, а Великобританию - глава МИД Дэвид Кэмерон.

27 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет планов направления войск на Украину. С аналогичными заявлениями выступили главы правительств ФРГ, Чехии, Польши, Швеции.