Глава МИД ФРГ считает возможным установление мира между Азербайджаном и Арменией

Берлин намерен и дальше поддерживать обе стороны в их усилиях по урегулированию конфликта, отметила Анналена Бербок

БЕРЛИН, 28 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает возможным установление мира между Азербайджаном и Арменией. ФРГ, по ее словам, намерена и дальше поддерживать обе стороны в их усилиях по урегулированию конфликта.

"Мы верим, что у Армении и Азербайджана теперь есть возможность достичь прочного мира после многих лет болезненного конфликта", - заявила Бербок в Берлине, где она встретилась с министрами иностранных дел двух стран. Переговоры проходили в загородной резиденции МИД ФРГ.

Глава внешнеполитического ведомства Германии рассказала о "смелых шагах", которые предпринимают обе страны, чтобы оставить позади прошлое, наполненное большими страданиями и гибелью многих людей. Чтобы двигаться вперед, по ее словам, необходима решимость.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились решать оставшиеся проблемы исключительно мирным путем, добавила министр. Германия полна решимости поддержать оба государства в их усилиях, например в качестве организатора переговоров, которые состоялись в среду и пройдут в этот четверг.

Ранее в Баку и Ереване подтвердили планы провести встречу по вопросам урегулирования между двумя странами. Договоренность о ней была достигнута на трехсторонней встрече лидеров Азербайджана, Армении и Германии в Мюнхене.