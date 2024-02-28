МИД Армении направил России ноту протеста в связи с нарушениями в сфере медиакоммуникаций

Министр высокотехнологической промышленности Мхитар Айрапетян заявил, что инцидент произошел на одном из российских каналов 25 февраля

ЕРЕВАН, 28 февраля. /ТАСС/. МИД Армении направил ноту посольству России в связи с продолжающимися нарушениями договора между Арменией и Россией в сфере медиакоммуникаций. Об этом сообщил в парламенте министр высокотехнологической промышленности Армении Мхитар Айрапетян.

"26 февраля были получены сведения о нарушениях, а сегодня МИД Армении направил ноту протеста в связи продолжающимися нарушениями", - сказал он, отвечая на вопрос депутата в рамках парламентского часа.

Айрапетян добавил, что ранее уже поднимался подобный вопрос и зафиксированные нарушения были доведены до российской стороны. "Спустя два месяца эти нарушения повторяются. Это говорит о том, что действующее между Арменией и Россией межправительственное соглашение нуждается в переработке или редактировании", - отметил министр.

Глава ведомства не пояснил о каком очередном нарушении соглашения идет речь, он только упомянул, что инцидент произошел "на одном из российских каналов 25 февраля". По его словам, армянская сторона не может быть толерантной к программам, в ходе которых ставится под сомнение честь и достоинство Армении и ее народа. Айрапетян добавил, что необходимо провести консультации с российскими коллегами для разрешения ситуации.