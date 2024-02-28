Армия Израиля зафиксировала новые обстрелы из Ливана

ЦАХАЛ нанес ответные удары

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 февраля. /ТАСС/. Приграничные районы на севере Израиля подверглись новым обстрелам с территории Ливана, израильские военные нанесли удар по одной из пусковых установок. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"После сирен, прозвучавших в Западной Галилее, был зафиксирован ряд запусков из Ливана в направлении Израиля. Некоторые снаряды упали в Ливане, остальные упали на открытых участках местности на израильской территории. О пострадавших сообщений не поступало", - говорится в заявлении.

"Ранее сегодня (в среду) истребители нанесли удар по пусковой установке, использовавшейся для ведения огня в направлении Кирьят-Шмоны на севере Израиля", - добавили в пресс-службе.

Помимо этого, сообщили военные, израильские силы нанесли новые удары по инфраструктуре шиитской организации "Хезболлах" на юге Ливана, в том числе в районе населенных пунктов Бинт-Джбейль и Ярин.