Экс-премьер Молдавии раскритиковал послов ЕС и США за поддержку Санду и правящей партии

Суд Кишинева ранее вынес оправдательный приговор Стояногло по делу о превышении служебных полномочий

КИШИНЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику раскритиковал работу послов США и ЕС в Кишиневе, которой они поддерживают политику президента Майи Санду и правящая Партия действия и солидарности (ПДС).

"Господа послы США и ЕС, которые продолжают восхвалять преступный режим в Кишиневе! Вы не раскаиваетесь? Или вы думаете, что нас, молдаван, можно безвозвратно оболванить нанятыми СМИ, чтобы мы не осознавали, что происходит? Или вы хотите сохранить у власти преступный режим, который непоправимо дискредитирует все, что означает Европу и демократию в этой стране? Кто ответит за преследование семьи генпрокурора Александра Стояногло? Кто ответит за воровство, которое продолжает группировка ПДС, зная, что вы ее защищаете?" - написал Кику в своем Telegram-канале после оправдательного решения суда Кишинева по делу уволенного властями генпрокурора республики Александра Стояногло.

Суд Кишинева вынес оправдательный приговор Стояногло по делу о превышении служебных полномочий. Он был отстранен от должности в октябре 2021 года в рекордно короткие сроки и на основании, которые не были доказаны до сих пор. Поводом стали публикации в СМИ десятилетней давности, представленные депутатом от правящей партии. Бывший генпрокурор назвал свое дело политическим и заявил, что Санду требовала от него открыть уголовные дела на бывшего президента Игоря Додона и лидеров крупнейших оппозиционных партий, была заинтересована в установлении контроля над Генпрокуратурой.

После своей отставки Стояногло обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который признал, что отстранение проходило с нарушениями, чиновник был лишен права на защиту в суде. После этого адвокаты Стояногло оспорили отставку в районном суде Кишинева. Они уточнили, что в ЕСПЧ было направлено еще одно обращение. Оно касается злоупотреблений при аресте, который, по словам адвокатов, основывался на сфальсифицированных данных. Тем не менее спустя год после отставки Санду подписала указ об увольнении Стояногло.