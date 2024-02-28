Суд в Гвинее освободил журналиста, свободы которого добивались профсоюзы

Секу Джамалю Пендессу снизили срок тюремного заключения с шести до трех месяцев

ПРЕТОРИЯ, 28 февраля. /ТАСС/. Глава Союза профессиональной прессы Гвинеи Секу Джамаль Пендесса вышел на свободу после того, как апелляционный суд пересмотрел в сторону смягчения вынесенный ему приговор. Об этом сообщил новостной портал Seneweb.

Суд признал журналиста виновным в использовании социальных сетей для нарушения общественного порядка, однако снизил с шести до трех месяцев срок его тюремного заключения, отмечает электронное издание. С учетом проведенного времени в предварительном заключении Секу Джамаль Пендесса был освобожден в зале суда.

Освобождение журналиста было главным требованием профсоюзов, которые начали 26 февраля бессрочную забастовку. Стачка имела ограниченный успех: все основные горнодобывающие компании продолжали свою работу, однако закрылись банки и часть школ. Сразу после объявления постановления апелляционного суда руководство профобъединений созвало экстренное заседание для принятия решения о дальнейших действиях.

23 февраля суд приговорил Секу Джамаля Пендессу к шести месяцам тюрьмы и крупному штрафу. Его адвокаты подали апелляцию.