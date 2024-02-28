Писательница Уильямсон вернулась в президентскую гонку в США из-за слабости Байдена

Она считает, что президент Соединенных Штатов Джо Байден, "очевидно, слабый кандидат для того, чтобы победить Дональда Трампа в 2024 году"

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Американская писательница Марианна Уильямсон возобновила участие в борьбе за выдвижение кандидатом на пост президента США от Демократической партии, поскольку считает действующего американского лидера Джо Байдена слабым. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте предвыборного штаба Уильямсон.

"Сегодня я возобновляю мою президентскую кампанию, - отметила она. - Все мы заметили, что политическая ситуация в Америке развивается в тревожном направлении. Мощь Дональда Трампа растет, а президента Байдена уменьшается". Уильямсон считает, что Байден, "очевидно, слабый кандидат для того, чтобы победить Дональда Трампа в 2024 году". "Однако я таковой не являюсь", - добавила она, выразив уверенность в том, что смогла бы успешно соперничать с Трампом в борьбе за пост президента.

Уильямсон заявила 7 февраля о приостановке участия в предвыборной гонке. Ей не удалось получить значимой поддержки на первичных выборах демократов в некоторых штатов.

О намерении принять участите в борьбе за высший государственный пост Уильямсон объявила в марте 2023 года. Писательница ранее добивалась выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года.

Очередные выборы президента пройдут в США 5 ноября. 25 апреля 2023 года Байден заявил, что будет добиваться переизбрания. Бывший американский лидер Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.