В Белом доме сообщили, что медосмотр Байдена продолжался около двух с половиной часов

Ведомство пообещало представить письменный отчет медиков

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Регулярный медицинский осмотр президента США Джо Байдена в центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд продолжался около двух с половиной часов. Об этом говорится в сообщении пресс-пула Белого дома.

Байден проинформировал, что едет в указанный центр для прохождения осмотра. Согласно оценке журналистов, президент "пробыл в нем 2 часа и 34 минуты". Белый дом пообещал в течение дня представить письменный отчет медиков.

В феврале 2023 года было опубликовано заключение лечащего врача президента Кевина О'Коннора по итогам регулярного медицинского осмотра. Из документа следовало, что здоровье Байдена позволяет ему исполнять обязанности главы государства без каких-либо ограничений.

Ранее на этой неделе телеканал Fox News сообщил, что член Палаты представителей Конгресса США Кен Бак (республиканец от штата Колорадо) призывает отстранить Байдена от должности из-за сомнений в его способности исполнять обязанности президента.

Байден, которому 81 год, нередко допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки и словесные ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, Бчтобы поставить под сомнение умственные и физические способности главы государства.