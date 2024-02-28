Канцлер Германии добавил, что ФРГ не будет принимать участия в конфликте

БЕРЛИН, 28 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что НАТО не является и не станет стороной конфликта на Украине.

"НАТО не является и не будет стороной войны. Так и останется", - сказал Шольц в видеоподкасте, опубликованном в X (ранее Twitter). "Мы не хотим, чтобы война России против Украины превратилась в войну между РФ и НАТО. Мы согласны в этом со всеми нашими союзниками", - подчеркнул он. "Это также означает: никакого участия Германии в войне!" - заверил глава правительства ФРГ.