В Пентагоне заявили, что ВПК США оказался не готов к противостоянию великих держав

Директор по логистике Комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов генерал-лейтенант Леонард Косински считает, что в последнее время американское руководство приняло несколько "верных решений" с точки зрения развития комплекса

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Военно-промышленный комплекс США оказался не готов быстрыми темпами нарастить производство вооружений и боеприпасов в условиях конкуренции крупных держав. С такой оценкой выступил на семинаре в Гудзоновском институте в Вашингтоне директор по логистике Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал-лейтенант Леонард Косински.

По его словам, в условиях украинского кризиса Россия перевела экономику "на военные рельсы". "А мы нет. Мы коллективно, и я имею в виду Европу и США, а также наших союзников и партнеров, пытаемся восстановить [позиции]", - отметил Косински.

"Думаю, наиболее серьезный вызов, даже если бы у нас были средства, чего, я надеюсь, удастся добиться, заключается в том, чтобы нарастить производство и получить возможность производить [оружие и боеприпасы] в необходимых количествах", - продолжил генерал. По его мнению, к ослаблению ВПК США привели решения, принятые в "последние пару десятилетий", когда США "были вовлечены в конфликт другого рода".

К настоящему моменту, констатировал военачальник, ВПК США оказался "не готов к жесткой конкуренции на равных между великими державами". Косински выразил мнение, что в последнее время американское руководство приняло несколько "верных решений" с точки зрения развития ВПК страны и наращивания военного сотрудничества с союзниками, но отметил необходимость увеличения инвестиций в этой сфере. При этом он подчеркнул, что США также предстоит решить вопрос с привлечением к работе в ВПК представителей молодого поколения, поскольку прежние опытные специалисты "состарились и многие из них близки к тому, чтобы уйти" на пенсию. С аналогичными проблемами сталкиваются американские союзники и партнеры, отметил он.

В декабре 2023 года агентство Bloomberg выступило с оценкой, что возможностей ВПК США может не хватить для обеспечения нужд страны, так как Вашингтон активно поставляет вооружения своим зарубежным союзникам и партнерам. По данным агентства, в США продолжает действовать лишь один завод по производству пороха, необходимого для изготовления артиллерийских снарядов. Этот факт может служить примером "неспособности страны адаптировать свою производственную базу к реалиям эры конфликтов между великими державами", отметило Bloomberg.

В свою очередь газета The Wall Street Journal ранее сообщила, что конфликт на Украине принес ВПК США рост числа заказов со стороны министерства обороны страны и европейских союзников. По оценкам издания, совокупный рост производства в американском ВПК составил 17,5% с начала конфликта на Украине. По мнению аналитиков, оценки которых приводит издание, темпы роста в секторе за эти годы сопоставимы сразу с 20 предыдущими годами. Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что поддержка Украины для США и Великобритании является не только геополитическим, но и коммерческим предприятием.