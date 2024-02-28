ABC: судья по делу Трампа о мошенничестве получил конверт с порошком

По данным телекомпании, содержимое не представляет опасности, судье ничего не угрожает, уточнили источники

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Судья Артур Энгорон, обязавший экс-президента США Дональда Трампа выплатить штраф в размере $454 млн, получил конверт с белым порошком. Об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на источники.

По их данным, конверт был отправлен по почте в здание федерального суда на Манхэттене в Нью-Йорке. Его содержимое не представляет опасности, судье ничего не угрожает, уточнили источники.

16 февраля суд признал Трампа виновным в мошенничестве при оценке активов компании Trump Organization и обязал выплатить около $355 млн. Общая сумма штрафа выросла до $454 млн с учетом процентов. Кроме того, республиканцу на три года запретили "работать сотрудником или директором любой корпорации в штате Нью-Йорк" и "обращаться за кредитами в какой-либо финансовый институт, зарегистрированный в штате Нью-Йорк". Трамп подал апелляцию на это постановление.

Иск был направлен в суд в сентябре 2022 года. По версии прокуратуры, компания Trump Organization предоставляла неверные сведения о стоимости активов, чтобы получить более благоприятные условия по кредитам и страховке. Стоимость активов была завышена на сумму от $2,23 млрд до $3,6 млрд. Как настаивает ведомство, была завышена стоимость поместья Трампа во Флориде, его апартаментов в небоскребе Trump Tower на Манхэттене, некоторых офисных зданий и полей для игры в гольф. Защита настаивает на том, что обвинения безосновательны, а цена собственности могла со временем измениться по объективным обстоятельствам.