Австрийская партия свободы внесла в парламент петицию против отправки солдат на Украину

Депутат от партии Петра Штегер отметила, что разговоры о развертывании сухопутных войск следует рассматривать только как новый уровень эскалации, который невозможно превзойти по безответственности

ВЕНА, 28 февраля. /ТАСС/. Оппозиционная правоконсервативная Австрийская партия свободы (АПС) внесла в Национальный совет (нижнюю палату парламента) петицию против отправки военнослужащих из стран ЕС на Украину.

"Cоставленная нами и уже подписанная всеми депутатами от АПС петиция сегодня была внесена в Национальный совет с предложением депутатам от других партий поддержать ее. Члены остальных партий должны подумать о катастрофических последствиях отправки войск на Украину, включая ядерную войну, и о том, смогут ли они примириться со своей совестью и не занять четкую позицию против этого сейчас", - приводит текст заявления председателя АПС Герберта Кикля пресс-служба партии.

"Серьезные разговоры о развертывании сухопутных войск следует рассматривать только как новый уровень эскалации, который невозможно превзойти по безответственности. На данный момент мы можем только радоваться, что армии ЕС еще нет, иначе Евросоюз мог бы вскоре отправить австрийских солдат на верную смерть и тем самым перенести войну на наш порог", - отметила депутат от АПС Петра Штегер.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам конференции в Париже, посвященной Украине, не стал исключать возможность отправки сухопутных войск западных стран в зону специальной военной операции РФ. Он также заявил, что государства Запада намерены сделать все, что необходимо, чтобы Россия не смогла одержать верх в этом конфликте.

Очередные выборы в Национальный совет Австрии пройдут 29 сентября. Согласно данным социологического опроса от 21 февраля, опубликованным Австрийским агентством печати, АПС является самой популярной политической силой республики, за нее готовы отдать свои голоса 27,2% граждан. Правящие Австрийская народная партия и "Зеленые" суммарно пользуются поддержкой 29,8% избирателей.