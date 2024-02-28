В ООН изучают информацию о резолюции депутатов Приднестровья

Депутаты непризнанной республики обратились к России за помощью и призвали международное сообщество не допустить обострения отношений Тирасполя и Кишинева

ООН, 28 февраля. /ТАСС/. ООН собирает дополнительную информацию о резолюции депутатов непризнанного Приднестровья, которые обратились к РФ за помощью и призвали международное сообщество не допустить обострения отношений Тирасполя и Кишинева. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС на брифинге, сообщил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Я видел сообщения СМИ. Мы пытаемся получить больше информации", - сказал он.

Решение властей непризнанного Приднестровья обратиться за помощью к России было принято участниками съезда депутатов всех уровней, который прошел в Тирасполе по инициативе президента Вадима Красносельского. В документе также содержится обращение к международному сообществу с просьбой не допустить обострения в отношениях между двумя берегами Днестра и содействовать возобновлению полноценного диалога.

Отношения между Кишиневом и Тирасполем начали постепенно ухудшаться после избрания президентом Молдавии Майи Санду в 2020 году, которая сделала ряд жестких заявлений в адрес непризнанной республики и отказалась встречаться с Красносельским. Ситуация обострилась с начала этого года после решения Кишинева взимать пошлины с товаров, следующих в Приднестровье через территорию Молдавии. После того, как Украина закрыла приднестровский участок границы с Молдавией в 2022 году, товары в Приднестровье могут поступать только через контролируемую Кишиневом территорию.