В Госдепе заявили, что следят за ситуацией в Приднестровье

США призывают Кишинев и Тирасполь к решению проблем, сообщил руководитель пресс-службы Мэттью Миллер

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты следят за ситуацией в непризнанном Приднестровье и призывают Кишинев и Тирасполь совместно работать над решением проблем. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы следим за ее действиями (России - прим. ТАСС) в Приднестровье и за ситуацией в целом. США решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Молдавии в пределах ее международно признанных границ. Мы продолжаем призывать Кишинев и Тирасполь к совместной работе и поиску решений насущных проблем, которые волнуют сообщества по обе стороны", - сказал он в ответ на просьбу журналиста прокомментировать утверждения о том, к этой ситуации якобы имеет отношение "более агрессивная и дестабилизирующая роль России в Европе".

Решение властей непризнанного Приднестровья об обращении за помощью к России было принято участниками съезда депутатов всех уровней, который прошел в Тирасполе по инициативе президента Вадима Красносельского. В документе также содержится обращение к международному сообществу с просьбой не допустить обострения в отношениях между двумя берегами Днестра и содействовать возобновлению полноценного диалога.

Отношения между Кишиневом и Тирасполем начали постепенно ухудшаться с 2020 года после избрания президентом Молдавии Майи Санду, которая сделала ряд жестких заявлений в адрес Тирасполя и отказалась встречаться с Красносельским. Ситуация обострилась с начала этого года после решения властей Молдавии взимать пошлины с товаров, следующих в Приднестровье через территорию республики. После того, как Украина закрыла приднестровский участок границы с Молдавией в 2022 году, товары в Приднестровье могут поступать только через контролируемую Кишиневом территорию. Тирасполь обвинил Кишинев в использовании уязвимого положения Приднестровья для блокирования поставок товаров и давления.