Глава МИД Молдавии считает, что отношения с Россией никогда не были такими плохими

Михай Попшой возложил вину за это на Россию, которая, по его словам, "осуществляет гибридные атаки" против Молдавии

КИШИНЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой выразил сожаление, что отношения республики с Россией сейчас находятся на самом низком уровне за всю историю дипломатического сотрудничества.

"Отношения с Россией находятся на самом низком уровне за всю нашу историю дипломатических отношений <…>. Это прискорбно, учитывая, что у нас есть большое количество молдавских граждан в Российской Федерации, у нас есть определенные экономические отношения", - сказал Попшой в интервью телеканалу Digi 24. Министр возложил вину за это на Россию, которая, по его словам, "осуществляет гибридные атаки" против Молдавии.

"Молдавия остается целью Российской Федерации в контексте президентских выборов и референдума по европейской интеграции. В течение некоторого времени мы наблюдаем попытки дестабилизировать ситуацию, продвигать нарративы, которые противоречат национальным интересам Молдавии", - утверждал глава МИД.

Отношения между Кишиневом и Москвой охладели в 2021 году после прихода к власти президента Майи Санду и ее Партии действия и солидарности. В 2022 году они значительно ухудшились, когда Москва обвинила Кишинев в недружественных действиях, а в ответ прозвучали обвинения во вмешательстве во внутренние дела республики. Молдавия потребовала выслать несколько десятков сотрудников посольства РФ. Из Москвы последовали ответные меры.

В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную риторику, отмечая настрой иметь дружеские отношения с Молдавией и неудовольствие тем, что Запад использует ее в антироссийских целях.