Вучич указал Зеленскому на важность дипломатии в разрешении конфликтов

Президент Сербии также подтвердил принципиальную позицию страны о соблюдении норм международного права и Устава ООН

БЕЛГРАД, 28 февраля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич в ходе переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским указал ему на то, что дипломатическая работа является ключевым фактором в разрешении конфликтов. Об этом сербский лидер сообщил в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Я подтвердил принципиальную позицию Сербии о соблюдении норм международного права и Устава ООН, а также о ключевом значении дипломатии в разрешении всех конфликтов, потому что именно этому учит нас тяжелая история Сербии, страдавшей на протяжении веков", - отметил Вучич, опубликовав фото с переговоров.

"Я выразил благодарность за уважение территориальной целостности Сербии, а темой разговора стал европейский путь двух наших стран", - заключил сербский лидер.

Ранее Вучич на полях саммита Украина - Юго-Восточная Европа, состоявшегося в Тиране, заявил, что Сербия намерена выстраивать отношения как с Россией, так и с Украиной в дружеском ключе.

После начала российской специальной военной операции Вучич в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности Сербии сообщил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Он заявил, что республика временно прекращает военные и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Вучич отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами и сожалеет о том, что происходит на востоке Европы. Также он сообщил, что Белград готов оказывать гуманитарную помощь Киеву.