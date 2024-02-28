Отряды "Хезболлах" атаковали позиции армии Израиля в трех пограничных районах

При атаках были использованы противотанковые управляемые ракеты и реактивные установки залпового огня

БЕЙРУТ, 28 февраля. /ТАСС/. Бойцы вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" подвергли обстрелу позиции Армии обороны Израиля в пограничных районах Биркет-Риша, Рамта и Эс-Самака. Об этом говорится в сводке, размещенной в Telegram-канале военно-информационной службы формирования.

В ней сообщается, что при атаках были использованы противотанковые управляемые ракеты и реактивные установки залпового огня. "Удары были нанесены по скоплениям живой силы противника и механизированным патрулям, - отмечается в тексте. - В результате прямых попаданий среди израильских солдат есть потери".

Ранее с юга Ливана были обстреляны из минометов поселения Бейт-Гилель и Кирьят-Шмона. В этой операции приняли участие "Бригады Иззэддина аль-Кассама", которые являются вооруженным крылом палестинского движения ХАМАС. В размещенном в Telegram-канале заявлении боевики сообщили, что атаковали район расположения штаба и казармы 769-й израильской дивизии, выпустив по ним 40 реактивных снарядов.

Пресс-служба армии обороны сообщила, что истребители Израиля уничтожили пусковую установку, из которой велся огонь по северным поселениям.

Как передал телеканал Al Jadeed, израильские ВВС нанесли в среду удары по форпостам "Хезболлах" в населенных пунктах Айната, Бейт-Лиф Рамия и Хирбет-Сильм. Во время налета на город Бинт-Джбейль был ликвидирован полевой командир шиитских отрядов Али Вехби.

По данным МВД республики, с начала военной эскалации в октябре 2023 года на юге Ливана погибли 59 мирных граждан. В результате ударов израильских ВВС и артиллерии было разрушено свыше 1 тыс. домов и причинен ущерб еще 8 тыс. зданиям. Число перемещенных лиц достигло 80 тыс. Экономические потери страны оцениваются в $1,5 млрд.