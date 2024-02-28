В Техасе завод по сборке ядерных боеприпасов возобновил работу

Pantex останавливал производство из-за лесных пожаров

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Приостановивший работу из-за лесных пожаров завод по сборке ядерных боеприпасов Pantex, расположенный в штате Техас, возобновил свою деятельность.

"Завод Pantex открыт. <...> Все сотрудники должны явиться на работу в соответствии со своим графиком", - говорится на странице предприятии в X (ранее Twitter).

Завод Pantex занимает участок площадью 65 кв. км, он расположен в 27 км к северо-востоку от города Амарилло. Предприятие находится в ведении Министерства энергетики США. 27 февраля завод эвакуировал персонал и приостановил работу из-за природных пожаров в нескольких округах Техаса.

Сегодня губернатор штата Грег Эббот ввел чрезвычайное положение в 60 округах из-за природных пожаров.