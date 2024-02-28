Совет ЕС завершил процедуру утверждения помощи Украине в €50 млрд на четыре года

Еще €2 млрд выделят на нужды охраны границ, €7,6 млрд на обеспечение поддержки ЕС со стороны соседних государств и партнеров по всему миру, €1,5 млрд для финансирования Европейской платформы стратегических технологий

БРЮССЕЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Совет ЕС утвердил официальные документы, которые юридически закрепляют увеличение многолетнего бюджета ЕС на период с 2021 по 2027 годы на €64,6 млрд, из которых €50 млрд будут выделены на поддержку Украины, сообщила пресс-служба Совета ЕС.

"Совет ЕС сегодня утвердил три законодательных акта по доработке многолетнего бюджетного плана ЕС на 2021-2027 годы, которые обеспечивают финальное утверждение всего пакета, - отмечает пресс-служба. - Эти документы включают постановления о дополнении многолетнего бюджета, о создании фонда помощи Украины и создании Европейской платформы стратегических технологий (STEP)".

"В общей сложности €64,6 млрд дополнительного финансирования станут доступны, чтобы отвечать на новые вызовы", - говорится в документе.

В частности, из этих средств "€50 млрд будут выделены в фонд помощи Украине (из них €33 млрд в виде кредитов и €17 млрд в виде грантов), €2 млрд на нужды охраны границ, €7,6 млрд на обеспечение поддержки ЕС со стороны соседних государств и партнеров по всему миру, €1,5 млрд для финансирования Европейской платформы стратегических технологий".

Политическое решение о предоставлении Украине бюджетного финансирование в €50 млрд на ближайшие четыре года было принято на экстренном саммите ЕС 1 февраля.