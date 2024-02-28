СМИ: средства ПВО Сирии поразили большую часть израильских ракет над Дамаском

По предварительной информации, среди жителей есть пострадавшие

БЕЙРУТ, 28 февраля. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны Сирии отразили атаку израильских ВВС на Дамаск и его окрестности. Об этом сообщил телеканалу Al Ikhbarya сирийский военный источник.

"Нашим зенитчикам удалось отразить израильское агрессивное нападение, большая часть ракет противника была поражена на подлете к столице", - отметил источник.

Как передала радиостанция Sham FM, сильные взрывы были слышны поблизости от предместья Сейида-Зейнаб, на шиитской окраине Дамаска. По ее данным, удары были нанесены по военным объектам в районе Ходжейра и на южном шоссе. В эти районы направились пожарные команды.

По предварительной информации, среди жителей есть пострадавшие.