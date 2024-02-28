В Берлине расследуют нападки пропалестинских активистов на посла Израиля

По данным агентства DPA, несколько человек подошли к Рону Прозору на частной встрече и стали обвинять его в том, что "его руки в крови"

БЕРЛИН, 28 февраля. /ТАСС/. Полиция Берлина проводит расследование инцидента, в ходе которого посол Израиля в Германии Рон Прозор подвергся нападкам со стороны пропалестинских активистов. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя местных правоохранительных органов.

По его информации, несколько человек подошли к Прозору на частной встрече и стали обвинять его в том, что "его руки в крови". На видео, опубликованном в социальных сетях, можно услышать, как пропалестинские активисты скандируют: "Рон Прозор, тебе не спрятаться, мы обвиняем тебя в геноциде".

Обербургомистр Берлина Кай Вегнер также прокомментировал произошедшее. "Я осуждаю угрозы в адрес посла Рона Прозора. Абсолютно неприемлемо, когда люди из Израиля подвергаются преследованиям и угрозам", - сказал он. "Берлин не приемлет ненависти и подстрекательства и будет бороться с антисемитизмом в сфере культуры, в университетах и любом другом месте", - заверил Вегнер.

Полиция Берлина не сообщила никаких подробностей инцидента.