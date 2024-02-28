Госдеп подтвердил, что у Вашингтона нет намерений отправлять войска на Украину

Руководитель пресс-службы Мэттью Миллер добавил, что президент США Джо Байден в течение двух лет говорит, что не будет посылать на Украину американские войска для участия в боевых действиях

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Госдепартамент США подтвердил, что у Вашингтона нет намерений отправлять войска на Украину. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер.

"Думаю, я говорил об этом вчера с этой трибуны, где дал понять, что другие страны сами решат, что им делать. Однако от имени Соединенных Штатов президент [Джо Байден] очень четко заявил, что не собирается вводить войска на Украину. И если вы слышали меня вчера, я ссылался на комментарий генерального секретаря НАТО [Йенса Столтенберга], который очень четко дал понять, что на Украине не будут находиться войска НАТО", - подчеркнул Миллер.

Накануне глава пресс-службы Госдепартамента отметил, что в этом вопросе нет каких-либо нюансов, которые он мог бы донести до общественности. Миллер добавил, что США не направляют военных на Украину, а Байден в течение двух лет говорит, что не будет посылать туда американские войска для участия в боевых действиях.

Президент Франции Эмманюэль Макрон после встречи в Елисейском дворце 26 февраля заявил, что на ней обсуждалась возможность отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, стороны не пришли к консенсусу по этой теме, однако такой сценарий в будущем исключать нельзя. В парижской конференции также приняли участие канцлер Германии Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министры примерно 20 государств Евросоюза. Великобританию на встрече представлял глава МИД Дэвид Кэмерон, США - помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен. Несколько ключевых союзников Франции уже высказались против отправки войск на Украину.

Глава МИД России Сергей Лавров после встречи в Елисейском дворце призвал не придавать особого значения конференциям в Париже.