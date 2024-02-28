Госдеп считает возможной сделку Израиля и ХАМАС

Достижение соглашения возможно, несмотря на скептицизм руководства еврейского государства, отметил руководитель пресс-службы Мэттью Миллер

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Американская администрация продолжает считать, что достижение Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС новой договоренности возможно в ближайшее время, несмотря на скептицизм руководства еврейского государства. Это подтвердил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"Я не буду говорить о высказываниях премьер-министра [Израиля Биньямина Нетаньяху]. Но мы в США продолжаем верить в то, что соглашение возможно", - заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства. Он комментировал информацию о том, что Нетаньяху не согласен с оценками президента США Джо Байдена, который 26 февраля заявил о возможности достижения договоренности о прекращении огня между Израилем и ХАМАС к 4 марта.

Портал Ynet сообщил 27 февраля со ссылкой на израильских чиновников высокого ранга, что в еврейском государстве не понимают, на чем основан оптимизм Байдена. Позднее телекомпания ABC передала со ссылкой на чиновника высокого ранга в правительстве Израиля, что вывод Байдена "стал сюрпризом" для Нетаньяху.

Однако Миллер утверждал, что в работе над договоренностью достигнут значительный прогресс. "Мы добились существенного прогресса в этом направлении. Вы слышали, как об этом говорил президент [Байден], как об этом говорил я. Мы продолжим работать в этом направлении", - заверил дипломат.