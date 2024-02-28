Президент Чада распорядился арестовать всех участников нападения на службу безопасности

Махамат Идрисс Деби Итно также приказал постоянно проводить обыски в столице всех зданий за исключением тех, которые принадлежат персонам, обладающим неприкосновенностью по закону

ХАРАРЕ, 28 февраля. /ТАСС/. Президент переходного периода Чада Махамат Идрисс Деби Итно отдал распоряжение немедленно арестовать всех без исключения активистов оппозиционной "Социалистической партии без границ" (СПГ), совершивших нападение на штаб-квартиру Агентства национальной безопасности (АНБ) в Нджамене. Об этом говорится в коммюнике министерства информации Чада, распространенном по итогам заседания кабинета по вопросам безопасности.

"Президент и главнокомандующий ВС Чада провел 28 февраля заседание правительства по вопросам безопасности и нынешней ситуации в стране, - указывается в документе. - В нем участвовали несколько министров, члены личного кабинета главы государства, а также высшие военачальники, главы службы разведки и судебной власти. Они рассмотрели обстановку после нападения активистов СПГ на штаб-квартиру АНБ. Глава государства подчеркнул необходимость немедленно задержать исполнителей этого предосудительного акта, кем бы они ни были и какой пост ни занимали. Он также распорядился постоянно проводить обыски в столице всех зданий за исключением тех, которые принадлежат персонам, обладающим неприкосновенностью по закону".

Минувшей ночью офис АНД в Нджамене подвергся нападению. После этого в городе наблюдались перебои в работе интернета. Власти заявили, что обстановка в столице находится под их контролем. Все подъезды к зданию АНБ были перекрыты.

Власти обвинили в произошедшем СПГ, штаб-квартира которой была взята штурмом. Часть нападавших на АНБ задержана, ведется поиск остальных. Правительство сообщило, что атака была совершена после ареста активиста СПГ, который обвиняется в покушении на убийство председателя Верховного суда. В свою очередь лидер СПГ Яя Дилло, который является племянником президента, назвал нападение на председателя суда "инсценировкой".

Инцидент произошел на следующий день после объявления о проведении в Чаде президентских выборов 6 мая. Яя Дилло уже объявил, что будет в них участвовать.

СПГ была создана в 2015 году. Она добивается децентрализации государственного управления Чада.