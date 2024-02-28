Байден заявил, что его медосмотр не выявил ничего нового по сравнению с 2023 годом

Президент США добавил: "Они считают, что я выгляжу слишком молодо"

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил, что пройденный им медосмотр не показал ничего нового по сравнению с аналогичным исследованием в 2023 году.

"Нет, ничего не изменилось по сравнению с прошлым годом", - ответил он на вопрос журналиста. Президент шутливо добавил: "Они считают, что я выгляжу слишком молодо".

Байден в среду прошел медицинский осмотр в центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. Он, по данным пресс-пула Белого дома, продолжался около 2,5 часа.

В феврале 2023 года было опубликовано заключение лечащего врача президента Кевина О'Коннора по итогам регулярного медицинского осмотра. Из документа следовало, что здоровье Байдена позволяет ему исполнять обязанности главы государства без каких-либо ограничений.

26 февраля телеканал Fox News сообщил, что член Палаты представителей Конгресса США Кен Бак (республиканец от штата Колорадо) призывает отстранить Байдена от должности из-за сомнений в его способности исполнять обязанности президента. Демократ Байден, которому 81 год, нередко допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки и словесные ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности главы государства.