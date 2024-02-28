Постпред Белоруссии при ООН отметила опасность инструментов гибридных войн

Лариса Бельская заявила, что развитие науки и техники привело к появлению новых угроз и вызовов в области военного использования искусственного интеллекта и автоматизации оружейных систем

МИНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Опасность, исходящая от применения инструментов гибридных войн, в том числе искусственного интеллекта, сопоставима с оружием массового поражения. Об этом заявила постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Лариса Бельская на сегменте высокого уровня Конференции по разоружению.

"Развитие науки и техники привело к появлению новых угроз и вызовов в области военного использования искусственного интеллекта и автоматизации оружейных систем. Частью новой реальности становятся гибридные войны с использованием искусственного интеллекта, компьютерных вирусов, агрессивной информационной пропаганды и дезинформации. По сути, впервые со времен появления ядерного оружия возникла абсолютно новая сфера применения силы в международных отношениях. Опасность, исходящая от новых угроз, может быть сопоставима с оружием массового уничтожения. При этом международное сообщество пока не вполне осознало масштаб проблемы", - приводятся слова Бельской на сайте постпредства.

Белорусский дипломат напомнила о том, что в последние годы Минск предложил ряд инициатив по вопросам международной безопасности и разоружения, в том числе выдвинутую президентом страны Александром Лукашенко идею о проведении глобального диалога по безопасности с вовлечением всех ведущих международных игроков в духе Сан-Франциско. "Такой диалог должен оставить за бортом ментальность холодной войны, неоколониализма, односторонних принудительных мер. К обсуждению вопросов глобального мира и безопасности должны активно подключаться набирающие силу региональные интеграционные союзы и объединения государств - БРИКС [Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР ], ШОС [Шанхайская организация сотрудничества], СВМДА [Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии] и другие", - отметила постпред.

"В ходе последней конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия [в 2022 году] Беларусь предложила разработать глобальное соглашение о предоставлении неядерным государствам со стороны стран, обладающих ядерным оружием, гарантий неприменения ядерного оружия и недопущения угрозы его применения, - напомнила Бельская. - Убеждены, что меры по снижению ядерных рисков и приданию процессу ядерного разоружения многостороннего характера являются необходимой основой для любых последующих договоренностей по формированию новой системы международной безопасности".

Она также указала на опасность активной разработки оружейных технологий, позволяющих вести боевые действия в космическом пространстве, что ставит "мир практически на грань начала космической гонки вооружений". "В этой связи призыв превентивного устранения существующих правовых пробелов, в частности через разработку международного договора, запрещающего милитаризацию космоса, актуален как никогда", - указала постпред.