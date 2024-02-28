В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу

Сирены действуют в Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Предупреждение об угрозе с воздуха объявлено в Киеве и Киевской области Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещения населения.

По данным ресурса, сирены в столице и столичном регионе заработали в 22:36 мск. В 22:43 мск тревогу объявили в Полтавской области, в 22:44 мск в Сумской и Харьковской областях, в 22:46 мск в Черкасской.

Ранее воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях. Предупреждение действовало около получаса.

В новость внесены изменения (23:09 мск) - добавлена информация о распространении тревоги еще на четыре региона