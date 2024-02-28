Суд в Кении освободил под залог владельца заправки, где случился пожар

По данным агентства AFP, сумма залога оставила $3,4 тыс.

НАЙРОБИ, 28 февраля. /ТАСС/. Кенийский суд постановил освободить под залог владельца газохранилища в районе Эмбакаси в Найроби, где месяц назад в результате взрыва и пожара погибли шесть человек. Об этом сообщило агентство AFP.

По его данным, обвиняемый Деррик Кимати был взят под стражу 6 февраля. Суд постановил освободить его до завершения процесса под залог в размере $3,4 тыс. Как передает газета The Star, перед судом предстали также три чиновника Джозеф Макау, Марриан Киоко и Дэвид Онгаре. Им предъявлено обвинение в "убийстве, сговоре с целью совершения преступления, халатности и злоупотреблении служебным положением".

Взрыв грузовика с газовыми баллонами произошел на окраине Найроби 1 февраля. Возникший пожар привел к гибели 6 человек и ранению почти 300. Согласно заявлению Института нефти Восточной Африки, объединяющего нефтегазовые компании региона, взрыв произошел на месте незаконного хранения сжиженного газа. По данным организации, владелец заправки и некоторые его клиенты уже привлекались к ответственности в 2020 году и были осуждены в мае 2023 года.