США заявили, что требование гарантий по оружию распространяют не только на Израиль

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер отметил, что существует порядок действий, применимый к любой стране, получающей военную поддержку от Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Требование письменных гарантий соблюдения международного права при применении американских вооружений распространяется не только на Израиль, но и на все государства, получающие военную помощь от Вашингтона. С таким заявлением выступил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Ему был задан вопрос касательно публикации портала Axios о том, что администрация США требует от израильских властей предоставить до середины марта письменные гарантии, согласно которым те будут соблюдать международное право при применении американских вооружений в секторе Газа, а также разрешат доставку гуманитарной помощи в палестинский анклав.

По словам Миллера, в публикации излагается содержание подписанного в начале февраля президентом США Джо Байденом меморандума, "в котором описывается процедура, применимая не только к Израилю, но и ко всем странам, получающим военную помощь от США". "Существует порядок действий, применимый к любой стране, получающей военную поддержку от Соединенных Штатов, чтобы убедиться, что они ознакомились с требованиями меморандума и обозначенными в нем временными рамками", - подчеркнул он.

В подписанном ранее Байденом документе не упоминается Израиль, но новые меры были приняты после того, как некоторые сенаторы-демократы выразили обеспокоенность израильской военной кампанией в Газе. Согласно тексту документа, у вовлеченных в конфликты стран есть 45 дней со дня публикации меморандума, чтобы предоставить письменные гарантии, у остальных - 180 дней. Меморандум требует, чтобы администрация ежегодно предоставляла Конгрессу отчет о том, соблюдают ли страны международное право.

Американские должностные лица 27 февраля официально проинформировали своих израильских коллег о необходимости предоставить соответствующие гарантии и передали им проект письма, которое они должны подписать. Как отмечает Axios, Израиль может сам решать, кто в его правительстве подпишет этот документ. По словам собеседников портала, в последние дни аналогичные письма были направлены нескольким другим странам, применяющим американское вооружение.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа.