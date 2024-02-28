В Белом доме заявили, что медосмотр Байдена не включал проверку умственных способностей

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что врач американского президента и невропатолог не назначили обследование

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Медосмотр, который прошел президент США Джо Байден, не включал в себя проверку его умственных способностей. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Что касается проверки умственных способностей, президенту не нужна проверка умственных способностей. Это не моя оценка. Это оценка врача президента. Такова также оценка невропатолога", - ответила она на вопрос о том, включал ли осмотр в себя такую проверку.

Как отметила Жан-Пьер, по мнению врача Байдена, американский лидер "проходит проверку на умственные способности каждый день", исполняя свои служебные обязанности. По ее мнению, это "труднее, чем любая 15-минутная клиническая проверка".

Американский лидер ранее заявил, что пройденный им медосмотр в центре имени Уолтера Рида не показал ничего нового по сравнению с аналогичным исследованием в 2023 году. Жан-Пьер заверила, что лечащий врач президента Кевин О'Коннор "был доволен тем, как все прошло". "Как только он завершит подготовку отчета, это будет основательный, подробный отчет, мы представим его вам, как и делали это в прошлые два года", - добавила она. Жан-Пьер отметила, что в документе будет объяснение того, почему Байдену, по мнению врачей, не требуется проходить проверку умственных способностей.

Демократ Байден, которому 81 год, нередко допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки и словесные ляпы. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности главы государства.