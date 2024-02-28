28 февраля, 20:52

Делегация РФ в СПЧ ООН считает, что мировое сообщество должно перестать давить на Эритрею

Представитель российской делегации Руслан Строганов подчеркнул, что Совету по правам человека необходимо отказаться от политически мотивированных инициатив, которые базируются на двойных стандартах

ЖЕНЕВА, 28 февраля. /ТАСС/. Мировое сообщество должно отказаться от давления на Эритрею под правозащитными предлогами и начать оказывать ей содействие в нормализации обстановки в стране. Об этом заявила российская делегация, участвующая в Женеве в 55-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

"Считаем неприемлемой практику политизированного рассмотрения советом ситуации в Эритрее", - отметил в выступлении на заседании представитель делегации РФ Руслан Строганов. В Москве "убеждены, что международному сообществу необходимо незамедлительно отказаться от практики давления на власти Эритреи под правозащитными предлогами и начать оказывать посильное содействие в нормализации ситуации в этой стране". "В данном контексте последовательно выступаем против политически мотивированных инициатив СПЧ, которые базируются на селективности и двойных стандартах", - подчеркнул дипломат. Он напомнил, что Россия "неоднократно высказывала свое негативное отношение к учреждению в рамках СПЧ механизмов, не пользующихся поддержкой затрагиваемой стороны и поэтому не способствующих улучшению правозащитной ситуации "на местах".

В Эритрее сохраняется сложная социально-экономическая ситуация, "оказывающая негативное влияние на миграционные процессы", продолжил представитель делегации РФ. Он обратил внимание на последовательные усилия властей страны "по стабилизации внутриполитической обстановки, обеспечению безопасности граждан и улучшению положения с правами человека". Строганов подчеркнул, что действия эритрейских властей, направленные на недопущение дискриминации по половому признаку, а также на обеспечение равного доступа граждан к системе образования, "заслуживают большей популяризации и поддержки со стороны совета".

55-я сессия СПЧ проходит в Женеве с 26 февраля по 5 апреля. Россия не входит в совет, однако активно участвует в его заседаниях. 

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