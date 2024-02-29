На Нобелевскую премию мира 2024 года номинировали 285 кандидатов

Полный список традиционно держат в секрете

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. /ТАСС/. На Нобелевскую премию мира за 2024 год, которая будет присуждена в Норвегии осенью, претендуют 285 кандидатов. Как говорится в заявлении Норвежского нобелевского института, на премию выдвинуто 196 человек и 89 организаций.

Год назад институт зарегистрировал 351 номинацию, а рекорд по их количеству был поставлен в 2016 году - 376.

Полный список кандидатов традиционно держится в строгом секрете и может быть обнародован только через 50 лет после присуждения наград. Несмотря на это, каждый год сведения о выдвижении тех или иных кандидатов попадают в СМИ от организаций или лиц, обладающих правом номинирования. Среди них бывшие и действующие члены Норвежского нобелевского комитета и его консультанты, лауреаты премии мира предыдущих лет, члены национальных парламентов, университетские профессора, специализирующиеся на истории, философии, юриспруденции или теологии.

Ранее норвежские и мировые СМИ сообщали о выдвижении на премию мира генсека НАТО и экс-премьера Норвегии Йенса Столтенберга, американского миллиардера Илона Маска, основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, британского натуралиста Дэвида Аттенборо, экс-президента США Дональда Трампа, Папы Римского Франциска, генсека ООН Антониу Гутерриша, Совета Европы, ЮНЕСКО, Международного суда (ООН), Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и его генерального комиссара Филиппа Лаззарини.

Выдвигать кандидатов на премию можно было до 31 января, после истечения этого срока право номинирования сохраняют за собой только члены комитета, которые могут воспользоваться им во время своей первой встречи, проходящей, как правило, в феврале.

Завещание Нобеля

Премия мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля (1833-1896), присуждается "лицу, добившемуся наибольших успехов или сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания". В последнее время формулировка более чем вековой давности толкуется достаточно широко, из-за чего решения комитета нередко критикуют. Среди лауреатов премии в последние годы оказывались политики, правозащитники, политические активисты и гуманитарные организации с заслугами в самых разных сферах.

Согласно последней воле ученого, эта премия, в отличие от остальных наград, учрежденных в соответствии с его завещанием, присуждается не в Стокгольме, а в Осло. Нобель написал, что решение о присуждении премии должен принимать комитет из пяти человек, назначаемых парламентом Норвегии. По традиции, членами комитета в основном становятся отошедшие от активной деятельности норвежские политики и бывшие лидеры партий.

В этом году был назначен новый председатель комитета, которым стал Йорген Ватне Фрюднес. Он работал в организации "Врачи без границ" и 12 лет руководил программой возобновления деятельности молодежного лагеря на острове Утёйа, где в 2011 году террорист Андерс Брейвик убил 69 и ранил 66 человек. В 2021 году Фрюднес стал самым молодым членом Норвежского нобелевского комитета, а сейчас 40-летний активист и политик является его самым молодым председателем.