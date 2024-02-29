Президент Сенегала запросит мнение Конституционного совета по вопросу проведения выборов

РАБАТ, 29 февраля. /ТАСС/. Президент Сенегала Маки Саль запросит мнение членов Конституционного совета по вопросу итогов работы общенационального диалога в Диамниадио (в 36 км от столицы страны Дакара), где были представлены предложения по проведению выборов главы государства. Об этом было заявлено на заседании совета министров, прошедшем под председательством президента, сообщает информационное агентство Agence de presse senegalaise.

Участники общенационального диалога, который проходил 26-27 февраля, выступили с инициативой провести выборы президента Сенегала 2 июня. Кроме того, они предложили нынешнему президенту Салю, чьи полномочия истекают 2 апреля, управлять страной в течение переходного периода до вступления в должность его преемника.

Саль сегодня поблагодарил и поздравил всех участников общенационального диалога, "в очередной раз продемонстрировавших величие и чувство ответственности сенегальского народа, а также жизнеспособность и блеск сенегальской демократии".

Он приветствовал "конструктивный и республиканский дух в работе, по итогам которой были выдвинуты предложения, позволяющие на основе схожести взглядов, реализма и консенсуса определить скорректированный избирательный календарь, включающий новую дату президентских выборов".

Целью общенационального диалога, организованного по инициативе Саля, было определение даты президентских выборов и обеспечение преемственности власти после того, как 2 апреля истечет срок полномочий нынешнего главы государства. При этом мероприятие в Диамниадио бойкотировали 16 из 19 кандидатов, ранее в феврале утвержденных Конституционным советом в качестве претендентов на высший пост.

3 февраля в телеобращении к нации Саль объявил, что переносит президентские выборы из-за "неразберихи с кандидатами". По его словам, парламент создал комиссию для расследования причин, по которым отвергли заявки некоторых политиков на участие в выборах. Парламент Сенегала одобрил перенос президентских выборов с 25 февраля на 15 декабря и продлил полномочия действующего президента, истекающие 2 апреля. Однако на заседании 15 февраля Конституционный совет признал незаконными эти решения и отменил их. Он призвал власти как можно скорее провести в стране президентские выборы. 20 февраля Конституционный совет Сенегала утвердил список из 19 кандидатов на пост президента страны. Тем временем сторонники оппозиции проводят уличные акции с требованием скорее назначить дату выборов.