Участники межпалестинской встречи соберутся в Москве для преодоления раскола

Российская сторона предоставила свою площадку для встречи делегатов от фракций, входящих в Организацию освобождения Палестины, включая ФАТХ, а также участников из ХАМАС и "Исламского джихада"

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Представители различных палестинских движений соберутся на консультации в Москве (по 1-2 марта) для преодоления внутреннего раскола. Российская сторона предоставила свою площадку для встречи делегатов от фракций, входящих в Организацию освобождения Палестины, включая ФАТХ, а также участников из ХАМАС и "Исламского джихада", всего на переговоры прибыли эмиссары более 10 организаций.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, президент РФ Владимир Путин не планирует встречаться с представителями палестинских движений. Сама встреча пройдет за закрытыми дверями.

Россия как активный посредник в ближневосточных делах последовательно контактирует с руководством стран региона, информирует о прилагаемых усилиях в целях достижения межпалестинского единства и общей нормализации отношений между Израилем и арабскими соседями. Российская дипломатия, в отличие от других внешних игроков, намерена консолидировать палестинцев для выхода на общую платформу будущих переговоров с израильтянами.

Как заявил корреспонденту ТАСС в Каире член движения ФАТХ Айман Ракаб, палестинские фракции намерены прийти к общему соглашению о формировании единого палестинского правительства технократов. Руководство Палестины, отметил он, "намерено преодолеть разногласия" с палестинскими группировками сектора Газа. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил ранее по телефону с членом исполкома Организации освобождения Палестины, ЦК ФАТХ Аззамом аль-Ахмедом и зампредседателя политбюро ХАМАС Мусой Абу Марзуком подготовку межпалестинской встречи в Москве. С российской стороны была подтверждена "неизменная принципиальная позиция в поддержку палестинского единства на политической платформе Организации освобождения Палестины".

26 февраля президент Государства Палестина Махмуд Аббас принял отставку правительства, возглавляемого Мухаммедом Штайе. Как сообщило агентство WAFA, Штайе и его кабмин продолжат исполнять свои обязанности до утверждения состава нового правительства. По данным телеканала Al Mayadeen, Аббас пошел на эти меры из-за оказываемого на него давления со стороны некоторых региональных игроков и Соединенных Штатов. Следующим шагом должно стать достижение национального консенсуса с участием всех палестинских группировок, включая ХАМАС, перед формированием нового правительства.

Между тем ситуация в анклаве уже сложилась катастрофическая, обстановка в Рафахе также грозит стать аналогичной, особенно с гуманитарной точки зрения.

Ситуация с заложниками

Богданов заявлял ТАСС, что глава российского государства лично контролирует вопрос с освобождением удерживаемых ХАМАС заложников. "Это постоянная наша забота, усилия, решения", - подчеркнул Богданов. По словам высокопоставленного дипломата, заложников только с российским гражданством трое. "Но мы ставим вопросы об освобождении других заложников из числа родственников российских граждан, тех, кто пережил Холокост. И по просьбе некоторых иностранных государств тоже об этом говорим с представителями политического крыла ХАМАС", - отметил собеседник агентства.

Богданов обратил внимание на то, что российская сторона в настоятельной форме поговорит с представителем ХАМАС, который будет участвовать в межпалестинской встрече в Москве, об освобождении заложников.

Дорожная карта

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что мировое сообщество после прекращения огня в секторе Газа и урегулирования гуманитарных проблем должно заняться выполнением решений ООН о создании палестинского государства. Совет Безопасности и Генассамблея всемирной организации многократно высказывались о необходимости создания жизнеспособного палестинского государства, которое будет жить в мире с Израилем, отметил он.

Пока же с учетом очередного вето США в СБ ООН в отношении проекта резолюции о прекращении огня в Газе, по словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, Вашингтон несет всю полноту ответственности за беспрецедентное число жертв палестино-израильского конфликта среди мирных жителей сектора Газа, которое уже приблизилось к 30 тысячам.