Депутат Приднестровья заявил, что давление на республику это часть плана по вытеснению РФ

Андрей Сафонов подчеркнул, что российский миротворческий контингент охраняет мир на берегах Днестра

КИШИНЕВ, 29 февраля. /ТАСС/. Попытка властей Молдавии экономически удушить Приднестровье - это часть плана выдавливания России, миротворцы которой охраняют мир на берегах Днестра. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС депутат Верховного совета (однопалатный парламент) непризнанной республики Андрей Сафонов.

"Идет большая геополитическая схватка, и для вытеснения России с берегов Днестра тем, кто стоит за спиной власть имущих в Молдавии, требуется ликвидировать приднестровское государство. В 1992 году пытались сделать это через войну, но не вышло. Теперь хотят организовать холод, голод, нищету, а затем социальный взрыв, чтобы приднестровцы сами запросились под власть прорумынских националистов", - сказал Сафонов. По его словам, прошедший в Тирасполе съезд депутатов всех уровней показал, что население непризнанной республики будет отстаивать свою независимость и национальные богатства.

"Приднестровцы в такой обстановке не просто дают огласку происходящему, но и обращаются в различные страны и международные организации за содействием в пресечении нарушений прав человека со стороны молдавского руководства, которое ведет дело к гуманитарной катастрофе. Будем надеяться, что нас услышат. Если нет - будем работать дальше. Запасы политических, дипломатических и экономических шагов у нас большие", - подчеркнул депутат.

Решение властей Приднестровья об обращении за помощью к России было принято участниками съезда депутатов всех уровней, который прошел в Тирасполе по инициативе президента Вадима Красносельского. В итоговом документе содержится обращение к международному сообществу с просьбой не допустить обострения отношений между двумя берегами Днестра и содействовать возобновлению полноценного диалога.

Отношения между Кишиневом и Тирасполем начали постепенно ухудшаться с 2020 года и после избрания президентом Молдавии Майи Санду, которая сделала несколько жестких заявлений в адрес Тирасполя и отказалась встречаться с Красносельским. Ситуация обострилась с начала этого года после решения властей Молдавии взимать пошлины с товаров, следующих в Приднестровье через территорию республики. После того, как Украина закрыла приднестровский участок границы с Молдавией в 2022 году, товары в непризнанную республику могут поступать только через контролируемую Кишиневом территорию.