Врач заявил, что здоровье Байдена позволяет ему исполнять обязанности президента

Кевин О'Коннор назвал американского лидера активным и крепким

ВАШИНГТОН, 29 февраля. /ТАСС/. Здоровье Джо Байдена в полной мере позволяет ему исполнять обязанности президента США. Об этом говорится в опубликованном в среду пресс-службой Белого дома заключении лечащего врача президента Кевина О'Коннора по итогам регулярного медицинского осмотра американского лидера.

"Президент Байден является здоровым, активным и крепким 81-летним мужчиной, который по-прежнему в состоянии исполнять свои обязанности президента, в том числе главы исполнительной ветви власти, главы государства и верховного главнокомандующего", - отмечается в тексте.

Согласно информации, которую изложил О'Коннор, никаких новых недомоганий у Байдена в ходе осмотра обнаружено не было. "Президент чувствует себя хорошо, и медосмотр нынешнего года не выявил новых причин для обеспокоенности", - пишет врач. "Он (Байден - прим. ТАСС) по-прежнему способен исполнять обязанности [главы государства] и в полной мере осуществлять свои полномочия без каких-либо изъятий или поблажек", - убежден О'Коннор.

Представляющий Демократическую партию Байден добивается переизбрания на высший государственный пост. Он является самым пожилым президентом в истории США. Дебаты о том, следует ли ему претендовать на переизбрание ввиду преклонного возраста, активизируются в стане как республиканцев, так и демократов. Часть однопартийцев Байдена публично призывает его отказаться от дальнейшего участия в избирательной кампании. Предыдущий американский лидер 77-летний республиканец Дональд Трамп тоже участвует в предвыборной гонке. Считается практически предрешенным, что именно он станет соперником Байдена от Республиканской партии на выборах, которые пройдут 5 ноября.